Назван объем дефицита газа в Иране

БАКУ /Trend/ - В Иране наблюдается ежедневный дефицит газа объемом 250-300 млн кубометров в зимний период и 100 млн кубометров - в летний.

Об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад на встрече с членами Комиссии Исламской консультативной ассамблеи парламента Ирана, созданной в соответствии со статьей 90 Конституции, сообщает Trend.

По его словам, в целом с начала текущего года (20 марта 2024 года) в газовую сеть страны ежедневно поступало в среднем 850 миллионов кубометров газа. Около 670 млн кубометров было израсходовано в жилых массивах, объектах торгово-общественного питания и малых промышленных предприятиях.

Он отметил, что нехватка газа фиксируется с прошлых лет. Министерство нефти контролирует инвестиции и добычу на газовых месторождениях. С другой стороны, оно может оказать определенную помощь с импортом и свопом газа, чтобы уменьшить объем дефицита газа.

Добавим, что Иран считается 2-й страной в мире по запасам газа (около 34 трлн кубометров). В Иране в настоящее время действуют 22 газовых месторождения. Сообщается, что добыча газа в Иране составляет 275 миллиардов кубометров в год.