Экспорт иранской продукции в Туркменистан по Сарахской железной дороге увеличился

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 года) экспорт продукции в Туркменистан по Сарахской железной дороге провинции Разави-Хорасан, расположенной на северо-востоке Ирана, вырос на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 года).

Как передает Trend, об этом сообщил местным СМИ генеральный директор Железнодорожного управления провинции Хорасан Мустафа Насири Варг.

По его словам, за 9 месяцев по Сарахской железной дороге в Туркменистан было экспортировано 840 тысяч тонн продукции. В основном экспортировались цемент и изделия из железа.

Насири Варг отметил, что 810 тысяч тонн из экспортируемой продукции было загружено на станции в провинции Разави Хорасан.

За указанный период через Сарахскую железную дорогу было импортировано 61 тысяча тонн продукции. А это означает рост на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этой железной дороге в основном импортировались хлопок и другие сельскохозяйственные продукты.

За 9 месяцев по Сарахской железной дороге было перевезено транзитом около 1,3 миллиона тонн продукции.

В прошлом году (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.) по Сарахской железной дороге Ирана в Туркменистан было экспортировано 1,04 млн тонн продукции.

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