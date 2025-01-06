Минобороны Ирана установит электростанции на возобновляемых источниках энергии

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Ирана в рамках сотрудничества с министерством энергетики установит в стране солнечные и ветряные электростанции мощностью 2,8 тысячи мегаватт.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ заместитель директора Управления исследований министерства обороны Ирана Афшин Надери Шариф.

По его словам, солнечные и ветряные электростанции будут установлены в течение 4 лет в разных частях страны, а большая часть средств, связанных с установкой станций, будет обеспечена за счет иностранных инвестиций и участия частного сектора.

Надери Шариф отметил, что таким образом, в Иране будет сделан важный шаг в строительстве СЭС мощностью 2 тысячи мегаватт в больших масштабах и других альтернативных электростанций возобновляемых источников энергии в малых масштабах.

По словам представителя министерства, в иранских провинциях Керман, Исфахан, Гум, Тегеран, Разави Хорасан и Симнан планируется строительство крупномасштабных СЭС. Отметим, что между министерством обороны и министерством энергетики Ирана достигнуто соглашение об установке солнечной электростанции мощностью 2,3 тысячи мегаватт и ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт.

Отметим, что, согласно данным Иранской организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности (Isan'S Renewable Energy and energy efficiency Organization), потенциал электростанций Ирана по возобновляемым источникам энергии составляет 1450 мегаватт. Производственный потенциал солнечных электростанций в Иране составляет 608 мегаватт.