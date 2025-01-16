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Между Ираном и Таджикистаном подписаны меморандум о взаимопонимании и ряд документов

Экономика Материалы 16 января 2025 12:56 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - 16 января в столице Таджикистана городе Душанбе в присутствии президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Ирана Масуда Пезешкиана подписан меморандум о взаимопонимании и 22 документа.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на информационный портал президента Ирана.

Вышеупомянутые 22 документа охватывают сотрудничество в области развития транспорта, сотрудничество в совместной борьбе с коррупцией, сотрудничество в области обучения в таможенной сфере, сферы цифровых технологий, стандартизации, безопасности пищевых продуктов, сельского хозяйства, связи и другие области.

Отметим, что президент Ирана 15 января прибыл с двухдневным визитом в Таджикистан. В рамках визита президента Ирана сопровождает делегация высокопоставленных чиновников.

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