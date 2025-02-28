Увеличился объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 г. по 19 января 2025 г.) объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты, вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 г. по 20 января 2024 г.).

По данным Trend, это отражено в статистике компании иранских аэропортов.

Согласно статистике, за указанный период через иранские аэропорты было перевезено около 282 тысяч тонн грузов.

В статистике отмечается, что за аналогичный период прошлого года объем грузов, перевезенных через иранские аэропорты, составил 265 тысяч тонн.

Месяц Текущий иранский год (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.) Прошлый иранский год (с 21 марта 2023 г. по 19 марта 2024 г.) Процентное изменение 1-й месяц (с 20 марта по 19 апреля) 30 566 38 559 7 2-й месяц (с 20 апреля по 20 мая) 27 380 26 260 4 3-й месяц (с 21 мая по 20 июня) 29 860 26 828 11 4-й месяц (с 21 июня-21 июля) 30 542 27 835 10 5-й месяц (с 22 июля по 21 августа) 27 100 24 369 11 6-й месяц (с 22 августа по 21 сентября) 31 330 26 315 19 7-й месяц (с 22 сентября по 21 октября) 24 064 25 138 -4 8-й месяц (с 22 октября по 20 ноября) 25 642 25 879 -1 9-й месяц (с 21 ноября по 20 декабря) 27 749 27 230 2 10-й месяц (с 21 декабря 2024 г. по 19 января 2025 г.) 27,544 27,006 2 Итого 281,777 265,419 6

Добавим, что за прошлый иранский год ( с 21 марта 2022 г. по 20 марта 2023 г.) через иранские аэропорты было перевезено около 321 тысячи тонн грузов. Поставки выросли на 19% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2021 г. по 20 марта 2022 г.).

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.