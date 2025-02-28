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Увеличился объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты

Экономика Материалы 28 февраля 2025 00:07 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 г. по 19 января 2025 г.) объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты, вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 г. по 20 января 2024 г.).

По данным Trend, это отражено в статистике компании иранских аэропортов.

Согласно статистике, за указанный период через иранские аэропорты было перевезено около 282 тысяч тонн грузов.

В статистике отмечается, что за аналогичный период прошлого года объем грузов, перевезенных через иранские аэропорты, составил 265 тысяч тонн.

Месяц

Текущий иранский год (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.)

Прошлый иранский год (с 21 марта 2023 г. по 19 марта 2024 г.)

Процентное изменение

1-й месяц (с 20 марта по 19 апреля)

30 566

38 559

7

2-й месяц (с 20 апреля по 20 мая)

27 380

26 260

4

3-й месяц (с 21 мая по 20 июня)

29 860

26 828

11

4-й месяц (с 21 июня-21 июля)

30 542

27 835

10

5-й месяц (с 22 июля по 21 августа)

27 100

24 369

11

6-й месяц (с 22 августа по 21 сентября)

31 330

26 315

19

7-й месяц (с 22 сентября по 21 октября)

24 064

25 138

-4

8-й месяц (с 22 октября по 20 ноября)

25 642

25 879

-1

9-й месяц (с 21 ноября по 20 декабря)

27 749

27 230

2

10-й месяц (с 21 декабря 2024 г. по 19 января 2025 г.)

27,544

27,006

2

Итого

281,777

265,419

6

Добавим, что за прошлый иранский год ( с 21 марта 2022 г. по 20 марта 2023 г.) через иранские аэропорты было перевезено около 321 тысячи тонн грузов. Поставки выросли на 19% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2021 г. по 20 марта 2022 г.).

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.

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