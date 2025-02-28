Увеличился объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 г. по 19 января 2025 г.) объем грузов, перевозимых через иранские аэропорты, вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 г. по 20 января 2024 г.).
По данным Trend, это отражено в статистике компании иранских аэропортов.
Согласно статистике, за указанный период через иранские аэропорты было перевезено около 282 тысяч тонн грузов.
В статистике отмечается, что за аналогичный период прошлого года объем грузов, перевезенных через иранские аэропорты, составил 265 тысяч тонн.
|Месяц
|
Текущий иранский год (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.)
|
Прошлый иранский год (с 21 марта 2023 г. по 19 марта 2024 г.)
|
Процентное изменение
|
1-й месяц (с 20 марта по 19 апреля)
|
30 566
|
38 559
|
7
|
2-й месяц (с 20 апреля по 20 мая)
|
27 380
|
26 260
|
4
|
3-й месяц (с 21 мая по 20 июня)
|
29 860
|
26 828
|
11
|
4-й месяц (с 21 июня-21 июля)
|
30 542
|
27 835
|
10
|
5-й месяц (с 22 июля по 21 августа)
|
27 100
|
24 369
|
11
|
6-й месяц (с 22 августа по 21 сентября)
|
31 330
|
26 315
|
19
|
7-й месяц (с 22 сентября по 21 октября)
|
24 064
|
25 138
|
-4
|
8-й месяц (с 22 октября по 20 ноября)
|
25 642
|
25 879
|
-1
|
9-й месяц (с 21 ноября по 20 декабря)
|
27 749
|
27 230
|
2
|
10-й месяц (с 21 декабря 2024 г. по 19 января 2025 г.)
|
27,544
|
27,006
|
2
|
Итого
|
281,777
|
265,419
|
6
Добавим, что за прошлый иранский год ( с 21 марта 2022 г. по 20 марта 2023 г.) через иранские аэропорты было перевезено около 321 тысячи тонн грузов. Поставки выросли на 19% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2021 г. по 20 марта 2022 г.).
Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.