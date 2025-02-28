Назван объем инвестиций по проектам в особой экономической зоне "Парс" Ирана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в особой экономической зоне "Парс" Ирана ведутся работы по 32 проектам с инвестициями в размере 34 миллиардов долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ исполнительный директор особой экономической зоны "Парс" Сахават Асади.

По его словам, 5 из этих проектов связаны с нефтеперерабатывающими заводами и в этом направлении будет потрачено 2,5 миллиарда долларов. Асади отметил, что несколько лет назад в особой экономической зоне "Парс" ежедневно сжигалось на факелах 12-13 миллионов кубометров газа.

"В настоящее время эта цифра снизилась до 8 миллионов кубометров в день. В особой экономической зоне "Парс" ведутся работы в рамках проекта по сокращению выбросов факельных газов на сумму 200 миллионов евро. Ожидается, что с завершением работ в рамках этого проекта до конца следующего иранского года (20 марта 2026 года) ежедневный объем сжигаемых факельных газов составит менее 5 миллионов кубометров", - подчеркнул он.

Отметим, что особая экономическая зона "Парс" расположена на площади 54 тысячи гектаров. Она разделена на две части - Парс-1 (Асалуя) и Парс-2 (Канган). В части Парс-1 функционируют 8 газоперерабатывающих заводов и 22 нефтехимических завода, в части Парс-2 функционируют 5 газоперерабатывающих заводов и 12 нефтехимических заводов.