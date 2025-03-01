Ожидается увеличение производства на золотоперерабатывающем заводе Зершуран

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в текущем иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) переработка на золотоперерабатывающем заводе Зершуран в провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, вырастет до 1 тонны.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ глава иранской компании по развитию горнодобывающей промышленности Мохаммед Парвин.

По его словам, с 7-го месяца текущего иранского года (22 сентября 2024 года) каждый месяц на заводе перерабатывается более 100 килограммов золота. Парвин отметил, что за 11-й месяц на заводе (20 января-18 февраля 2025 г.) переработка золота составила 100 килограммов (100 368 граммов).

Он добавил, что, несмотря на ряд ограничений, включая нехватку электроэнергии, переработка на золотоперерабатывающем заводе Зершуран продолжается без остановки.

Отметим, что золотой рудник Зершуран расположен в 35 километрах от района Текаб провинции.

Горнодобывающая и золотодобывающая компания Зершуран может производить 3 тонны золотых слитков в год. Запасы золота в этом комплексе составляют 43 миллиона тонн.