Экспорт иранской ненефтяной продукции увеличился

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 г. по 18 февраля 2025 г.) экспорт иранских ненефтяных продуктов вырос на 19% в стоимостном выражении и на 12,6% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 г. по 19 февраля 2025 г.).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ заместитель министра экономики и финансов Ирана и генеральный директор Таможенной администрации Форуд Аскери.

По его словам, за 11 месяцев Иран экспортировал 141 млн тонн ненефтяных продуктов на сумму 53,4 млрд долларов. По словам Аскери, за 11 месяцев Иран экспортировал ненефтяные продукты на сумму 13,8 млрд долларов в Китай, на 11,2 млрд долларов - в Ирак, на 6,6 млрд долларов - в ОАЭ, на 6,4 млрд долларов в Турцию, на 2,2 млрд долларов в Афганистан, на 2,2 млрд долларов в Пакистан и на 1,8 млрд долларов в Индию.

83% экспорта ненефтяной продукции Ирана в стоимостном выражении относится к 7 упомянутым странам. Аскери добавил, что за 11 месяцев Иран экспортировал в основном природный газ на сумму 6,6 миллиарда долларов, пропан - на сумму 3,3 миллиарда долларов и метанол - на сумму 2,11 миллиарда долларов.

Замминистра отметил, что за 11 месяцев ненефтяной торговый оборот Ирана составил 176 миллионов тонн на сумму 117 миллиардов долларов. Это на 11,2% больше по стоимости и на 9,2% по количеству по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что Иран в последние годы предпринимает усилия по увеличению ненефтяного торгового оборота.