ВВП Ирана вырос

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 декабря 2024 г.) стоимость ВВП Ирана с учетом сырой нефти выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 декабря 2023 г.).

Как сообщает Trend, это отражено в данных Статистического центра Ирана.

Согласно статистике, стоимость ВВП за указанные 9 месяцев составила 75,3 квадриллиона риалов (около 130 миллиардов долларов) с учетом сырой нефти. Эта цифра составила около 73 квадриллионов риалов (около 126 миллиардов долларов) за аналогичный период прошлого года. Стоимость ВВП Ирана за указанный период составила 57,3 квадриллиона риалов (около 98,7 миллиарда долларов) без учета сырой нефти.

Стоимость ВВП выросла на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года без учета сырой нефти. Стоимость ВВП составила около 56,1 квадриллиона риалов (около 96,6 миллиарда долларов) без учета сырой нефти за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике, за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП в секторе добычи сырой нефти и газа вырос на 6,1%, в добычи полезных ископаемых - на 0,9%, в промышленном секторе - на 2,5%, а в секторе услуг - на 2,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП за указанный период сократился на 3,3% в сельскохозяйственном секторе и на 2,5% в энергетическом секторе (электричество, вода и газ).

Отметим, что Центральный банк Ирана и Статистический центр предоставляют статистику относительно ВВП Ирана. Между этими статистическими данными фиксируется разница.