Увеличился транзит через иранскую провинцию Курдистан

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года) транзит через таможню Башмаг провинции Курдистан на западе Ирана вырос на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 19 февраля 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом местным СМИ сказал контролер таможни иранской провинции Курдистан Фарамарз Омиди.

По его словам, за 11 месяцев через таможню Башмаг иранской провинции Курдистан было перевезено транзитом 4,07 миллиона тонн грузов на сумму 3,36 миллиарда долларов.

Отметим, что за 11 месяцев через Иран было перевезено транзитом 20,3 миллиона тонн продукции. Транзит через Иран вырос на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.