Вырос экспорт ненефтяных товаров через таможню иранской провинции Лурестан

БАКУ /Trend/ - За прошлый иранский год (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) экспорт ненефтяных продуктов через таможню провинции Лурестан, расположенной на западе Ирана, вырос на 28% в стоимостном выражении и на 30% в весовом.

Как сообщает Trend, об этом генеральный директор Таможенного управления провинции Лурестан Хасан Хусейни заявил местным СМИ.

По его словам, в прошлом году через таможню иранской провинции Лурестан проследовало 155 тысяч тонн грузов на сумму около 140 миллионов долларов.

Хусейни отметил, что в прошлом году через таможню провинции было экспортировано 69 видов продукции в 26 стран. Экспортировались различные виды полиэтилена, сталь, моторные масла, хурма и др. Продукция экспортировалась в основном в Азербайджан, Узбекистан, Словению, Афганистан, Таджикистан, Туркменистан и Турцию.

Представитель таможни добавил, что в прошлом иранском году через таможню провинции Лурестан в страну было импортировано 1,12 тыс. тонн продукции на сумму 20,7 млн долларов. Импорт продукции по сравнению с предыдущим годом вырос на 22% в стоимостном выражении и на 12% в весовом. В основном в провинцию импортировалось оборудование и сырье. Продукция импортировалась из Германии, ОАЭ, Китая, Швейцарии, Афганистана, Ирака, Канады и Италии.

Отметим, что согласно отчету Таможенной администрации Ирана, в прошлом иранском году Иран экспортировал около 152 млн тонн ненефтяных продуктов на сумму 57,8 млрд долларов. Экспорт ненефтяной продукции по сравнению с предыдущим годом вырос на 15,6% в стоимостном выражении и на 10% в весовом.

Добавим, что согласно отчету Таможенной администрации Ирана, в прошлом году в Иран было импортировано 39,3 миллиона тонн продукции на сумму 72,3 миллиарда долларов. Импорт продукции вырос на 7,22% в стоимостном выражении и снизился на 1% в весовом по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).