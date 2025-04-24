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Увеличилось количество рейсов из аэропортов Ирана

Экономика Материалы 24 апреля 2025 00:33 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) количество пассажирских самолетов, выполняющих рейсы из иранских аэропортов, увеличилось на 8% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года).

По информации Trend, это отражено в статистике компании иранских аэропортов.

Согласно статистике, в прошлом году количество рейсов, организованных через иранские аэропорты, составило около 313 тысяч (312 967).

В статистике говорится, что за аналогичный период прошлого года количество пассажирских самолетов, выполняющих рейсы через иранские аэропорты, составило около 289 тысяч (288 715).

Месяц

Текущий иранский год (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.)

Прошлый иранский год (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.)

Процентное изменение

1-й месяц (20 марта – 19 апреля)

25 253

24 365

4

2-й месяц (20 апреля -20 мая)

26 759

24 231

10

3-й месяц (21 мая-20 июня)

27 219

24 937

9

4-й месяц (21 июня – 21 июля)

27 142

24 641

10

5-й месяц (22 июля-21 августа)

27 059

23 604

15

6-й месяц (22 августа-21 сентября)

27 647

24 017

15

7-й месяц (22 сентября-21 октября)

24 152

22 912

5

8-й месяц (22 октября-20 ноября)

25 693

23 543

9

9-й месяц (21 ноября -20 декабря)

25 955

23 748

9

10-й месяц (21 декабря 2024 г.-19 января 2025 г.)

25 067

23 806

5

11-й месяц (20 января -18 февраля)

25 928

24 556

6

12-й месяц (19 февраля-20 марта)

25 093

24 355

3

Итого

312 715

288 715

8

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.

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