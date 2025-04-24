Увеличилось количество рейсов из аэропортов Ирана

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) количество пассажирских самолетов, выполняющих рейсы из иранских аэропортов, увеличилось на 8% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года).
По информации Trend, это отражено в статистике компании иранских аэропортов.
Согласно статистике, в прошлом году количество рейсов, организованных через иранские аэропорты, составило около 313 тысяч (312 967).
В статистике говорится, что за аналогичный период прошлого года количество пассажирских самолетов, выполняющих рейсы через иранские аэропорты, составило около 289 тысяч (288 715).
|Месяц
|
Текущий иранский год (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.)
|
Прошлый иранский год (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.)
|
Процентное изменение
|
1-й месяц (20 марта – 19 апреля)
|
25 253
|
24 365
|
4
|
2-й месяц (20 апреля -20 мая)
|
26 759
|
24 231
|
10
|
3-й месяц (21 мая-20 июня)
|
27 219
|
24 937
|
9
|
4-й месяц (21 июня – 21 июля)
|
27 142
|
24 641
|
10
|
5-й месяц (22 июля-21 августа)
|
27 059
|
23 604
|
15
|
6-й месяц (22 августа-21 сентября)
|
27 647
|
24 017
|
15
|
7-й месяц (22 сентября-21 октября)
|
24 152
|
22 912
|
5
|
8-й месяц (22 октября-20 ноября)
|
25 693
|
23 543
|
9
|
9-й месяц (21 ноября -20 декабря)
|
25 955
|
23 748
|
9
|
10-й месяц (21 декабря 2024 г.-19 января 2025 г.)
|
25 067
|
23 806
|
5
|
11-й месяц (20 января -18 февраля)
|
25 928
|
24 556
|
6
|
12-й месяц (19 февраля-20 марта)
|
25 093
|
24 355
|
3
|
Итого
|
312 715
|
288 715
|
8
Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.