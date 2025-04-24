Увеличилось количество рейсов из аэропортов Ирана

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) количество пассажирских самолетов, выполняющих рейсы из иранских аэропортов, увеличилось на 8% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года).

По информации Trend, это отражено в статистике компании иранских аэропортов.

Согласно статистике, в прошлом году количество рейсов, организованных через иранские аэропорты, составило около 313 тысяч (312 967).

В статистике говорится, что за аналогичный период прошлого года количество пассажирских самолетов, выполняющих рейсы через иранские аэропорты, составило около 289 тысяч (288 715).

Месяц Текущий иранский год (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) Прошлый иранский год (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.) Процентное изменение 1-й месяц (20 марта – 19 апреля) 25 253 24 365 4 2-й месяц (20 апреля -20 мая) 26 759 24 231 10 3-й месяц (21 мая-20 июня) 27 219 24 937 9 4-й месяц (21 июня – 21 июля) 27 142 24 641 10 5-й месяц (22 июля-21 августа) 27 059 23 604 15 6-й месяц (22 августа-21 сентября) 27 647 24 017 15 7-й месяц (22 сентября-21 октября) 24 152 22 912 5 8-й месяц (22 октября-20 ноября) 25 693 23 543 9 9-й месяц (21 ноября -20 декабря) 25 955 23 748 9 10-й месяц (21 декабря 2024 г.-19 января 2025 г.) 25 067 23 806 5 11-й месяц (20 января -18 февраля) 25 928 24 556 6 12-й месяц (19 февраля-20 марта) 25 093 24 355 3 Итого 312 715 288 715 8

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.