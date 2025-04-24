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Иран и Индия планируют увеличение товарооборота в сфере сельского хозяйства

Экономика Материалы 24 апреля 2025 02:56 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время планируется увеличить товарооборот между Ираном и Индией по сельскохозяйственной продукции на 1 миллиард долларов в год.

Как сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр сельского хозяйства Ирана Гуламрза Нури на встрече с министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Шивраджем Сингхом Чуханом в Бразилии.

По его словам, у Ирана и Индии очень хорошее сотрудничество в области обеспечения продовольственной безопасности и оно еще более упростится благодаря механизму БРИКС, в частности финансовым механизмам.

Отметим, что БРИКС - это межправительственная организация, созданная в 2006 году. Россия приняла председательство в БРИКС с 1 января 2024 года. В настоящее время, помимо России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, членами организации являются Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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