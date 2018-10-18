Иран и Германия обсудили вопрос реализации СВПД

18 октября 2018 09:21 (UTC+04:00)

Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи встретился с директором второго политического департамента МИД ФРГ Антье Леендертсе, передает в четверг ИРНА.

В ходе встречи стороны, в частности, обсудили принятые на сегодняшний день усилия по противодействию санкциям США против Ирана после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подчеркнув необходимость сохранения ядерной сделки для обеспечения международной безопасности.

Аракчи и Леендертсе также подчеркнули необходимость скорейшей реализации "пакета предложений" Европы, в частности финансовых каналов по обеспечению интересов Ирана в рамках СВПД.

Стороны также призвали к расширению двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США. По словам Могерини, на уровне стран Евросоюза решение о создании такого механизма уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Ташкенте состоялось первое заседание в рамках «Недели бизнеса США»
Бизнес 09:44
USAID впервые проводят в Узбекистане Центральноазиатский торговый форум
Бизнес 09:33
ВВС США нанесли ошибочный удар по курдам в Сирии‍
США 08:22
Число жертв урагана "Майкл" в США возросло до 34 (Обновлено)
США 06:31
Мэй уверена, что Лондону удастся заключить с Брюсселем соглашение по Brexit
Европа 03:03
Опрос показал отношение американцев к России
США 02:30
Лента новостей
Насколько производство пшеницы в Азербайджане покрывает внутренний спрос? (Эксклюзив)
Бизнес 09:47
Австрийский Raiffeisen Bank налаживает связи с Туркменистаном
Бизнес 09:44
В Ташкенте состоялось первое заседание в рамках «Недели бизнеса США»
Бизнес 09:44
Китай успешно испытал крупнейший в мире беспилотный транспортный самолет
Китай 09:36
В Евросоюзе осудили обстрелы Израиля из Газы
Европа 09:34
USAID впервые проводят в Узбекистане Центральноазиатский торговый форум
Бизнес 09:33
Производство отечественного автомобиля является приоритетом для Турции – глава консорциума
Бизнес 09:32
Туркменистан наращивает производство йода
Бизнес 09:31
Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси увеличились на 4,2%
Беларусь 09:28