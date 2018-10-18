Иран и Германия обсудили вопрос реализации СВПД

Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи встретился с директором второго политического департамента МИД ФРГ Антье Леендертсе, передает в четверг ИРНА.

В ходе встречи стороны, в частности, обсудили принятые на сегодняшний день усилия по противодействию санкциям США против Ирана после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подчеркнув необходимость сохранения ядерной сделки для обеспечения международной безопасности.



Аракчи и Леендертсе также подчеркнули необходимость скорейшей реализации "пакета предложений" Европы, в частности финансовых каналов по обеспечению интересов Ирана в рамках СВПД.



Стороны также призвали к расширению двустороннего сотрудничества по всем направлениям.



Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США. По словам Могерини, на уровне стран Евросоюза решение о создании такого механизма уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.

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