Аракчи назвал сфабрикованными все данные о ядерном досье Ирана

9 ноября 2019 22:04 (UTC+04:00)

МАГАТЭ закрыло досье по военной составляющей ядерной программы Ирана, все появляющиеся сообщения о так называемом "ядерном досье" Тегеран считает сфабрикованными, заявил в субботу замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи.

"Если говорить о так называемом "ядерном досье", это не ядерное досье, а досье (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху. Это сфабрикованная история", - сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению.

"Мы имели дело с возможным военным аспектом ядерной программы Ирана, это была тема серьезных переговоров, и МАГАТЭ вело свое досье по возможному военному изменению ИЯП. Мы сотрудничали с агентством, отвечали на все вопросы и комментировали все озабоченности", - пояснил Аракчи.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ пришло к заключению, что этого военного изменения не было, "за исключением незначительных находок, которые мы не приняли".

"Но Совет управляющих МАГАТЭ принял решение закрыть досье по возможному военному измерению ИЯП, и у нас нет намерений снова его открывать. Но домыслы продолжаются, в том числе с целью убить совместный всеобъемлющий план действий, надеюсь, МАГАТЭ им не поверит",- подчеркнул замглавы МИД Ирана.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.

Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.

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