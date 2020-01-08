Трамп призывает страны выйти из ядерной сделки с Ираном

БАКУ/Trend/ - Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай должны оторваться от остатков ядерной сделки с Ираном.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом Доме в связи с атакой Ирана на базы США в Ираке.

«Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма. Настало время, чтобы Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай осознали эту реальность. Теперь они должны оторваться от остатков иранской сделки. Мы все должны работать вместе, чтобы заключить сделку с Ираном, которая сделает мир более безопасным. Мы также должны заключить сделку, которая позволит Ирану процветать и использовать свой огромный неиспользованный потенциал. Мир и стабильность не могут преобладать на Ближнем Востоке, пока Иран продолжает насилие, беспорядки, ненависть и войну»,- сказал он.

Ранее Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, касающегося количества обогатительных центрифуг, назвав этот шаг "последним". При этом отмечается, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

(Автор: Ляман Зейналова)

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