ЕС серьезно обеспокоен решением Ирана об обогащении урана до 20%

Евросоюз серьезно обеспокоен намерением Ирана начать обогащение урана до 20%. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы с серьезной обеспокоенностью принимаем к сведению решение Ирана об обогащении урана до 20%", - сказал он.

При этом Стано подчеркнул, что ЕС по-прежнему намерен сделать все для сохранения ядерной сделки с Ираном. "Мы сожалеем о действиях Ирана, но Евросоюз верит, что ядерную сделку необходимо сохранить совместными усилиями", - добавил он.