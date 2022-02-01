Камеры МАГАТЭ установлены на иранском объекте в Исфахане
Камеры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были установлены на ядерном объекте в Исфахане. Ранее они должны были установлены на объекте TESA в Кередже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"По данным МАГАТЭ, камеры видеонаблюдения были установлены в Исфахане 24 января, однако производство деталей центрифуг еще не началось", пишет агентство Reuters.
В МАГАТЭ сообщили, что производство деталей центрифуг на новом объекте в Кередже не возобновлялось, и это производство было переведено в Исфахан.
В декабре 2021 года Иран и МАГАТЭ договорились вновь установить камеры наблюдения на ядерном объекте TESA в Кередже.
Тегеран неоднократно заявлял, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.
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