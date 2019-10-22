Глава МВД Ирана: Правительство одобрило законоположение ФАТФ

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани заявил, что в оставшееся время у страны есть возможность предпринимать дальнейшие действия касательно ФАТФ, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Заявления средств массовой информации по поводу предупреждения ФАТФ вызвали обеспокоенность и нестабильность из-за решений этой группы на недавнем совещании", - указал он.

У нас в распоряжении есть ещё четыре месяца, чтобы предпринять действия в этой связи. В течение следующих четырёх месяцев правительство постарается утвердить четыре законопроекта и две конвенции. Подзаконные акты уже были приняты и обнародованы правительством, достигнуты большие успехи, и мы предпринимаем дальнейшие шаги", отметил он.

Ранее иранский министр иностранных дел назвал принятие подзаконных актов по борьбе с отмыванием денег в правительстве и судебной системе важным шагом со стороны Ирана и сказал, что "эти акты являются законными, и я надеюсь, что при внутренним сотрудничестве будут предприняты дальнейшие шаги против тех, кто действует вопреки интересам Ирана", - указал он.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) предупредила, что если Иран не одобрит разработку Палермской конвенции и конвенций о финансировании терроризма до февраля следующего года, против Ирана будут приняты контрмеры, а ситуация в Иране практически вернётся к той, что была до июня 2015 года.

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