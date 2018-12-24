В Иране опровергли информацию о запрете Mahan Air в ФРГ

24 декабря 2018 07:53 (UTC+04:00)

Глава Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде опроверг в беседе с агентством Fars сообщения о том, что Германия намерена запретить самолетам иранской авиакомпании Mahan Air использовать немецкие аэропорты с 2019 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что правительство ФРГ намерено запретить самолетам авиакомпании Mahan Air использовать немецкие аэропорты с 2019 года. Решение, по данным таблоида, принято "после интенсивных консультаций", и запрет должен быть введен "в течение января". Согласно информации издания, ранее американские спецслужбы обратились к представителям правительства ФРГ с критикой в адрес авиакомпании, якобы дальнейшее сотрудничество с Mahan Air "угрожает безопасности американских граждан в немецких аэропортах".

"Иранская организация гражданской авиации не получала никаких сообщений от представителей немецких властей о санкциях в отношении Mahan Air, и представитель правительства Германии заявил в отношении сообщений Bild, что он не может их комментировать", - заявил Джафарзаде.

Собеседник агентства также отметил, что Mahan Air совершает полеты в Германию уже почти 15 лет, добавив, что авиакомпания заключила с Германией полугодовой контракт на зимние полеты.

Mahan Air совершает рейсы между Германией и Тегераном шесть раз в неделю: четыре раза из Дюссельдорфа и два раза из Мюнхена.

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