Тяжелое ДТП в Иране - четверо погибших

24 июня 2019 20:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Нахавенд провинции Кирманшахр, к западу от Тегерана.

Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Ирана Мухтаба Халиди, сообщает в понедельник Trend . По словам М.Халиди, в полдень легковой автомобиль столкнулся с грузовиком марки «Peugeot Pars».

Халиди добавил, что в результате аварии четыре человека погибли и один ранен.

(Автор: Эльнур Багишов. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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