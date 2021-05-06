Как и кому платить квартплату?

Вопрос:

Здравствуйте! Прошу вас помочь разобраться с моей ситуацией. С давних пор я как добропорядочный гражданин страны каждый год исправно плачу квартплату в ЖЭК. У нас квартплату собирает работница ЖЭКа. Приходит обычно в первые месяцы года, и я оплачиваю. В прошлом году я заплатила квартплату в 15 манатов. Она как всегда дала бумажку-квитанцию. Вчера она снова появилась на пороге моего дома, и заявила, что у них там поменялись какие-то тарифы, и теперь я должна им дать ни 15, а 20 манатов. Толком ничего не объяснила. Я вежливо сказала, что сейчас нет денег и проводила. А после задумалась. За что вообще я должна давать деньги в размере 20 манатов? Покопавшись в интернете, не нашла никаких данных по этому вопросу. А сегодня, мне люди сказали, что вообще квартплата как таковая, уже не собирается ЖЭКами. И что я им ничего давать не должна. И что такие сборы являются и вовсе противозаконными.

Помимо этого, мне в дверь приносят бумагу из муниципалитета - налог на землю. Про это только сегодня тоже узнала, что этот налог как раз законный. И что вместо той квартплаты, я теперь должна выплачивать только эту сумму, и не на руки, а через терминал.

Очень хочу, чтоб вы помогли мне разобраться - кому и куда я должна давать деньги по закону, и за что?.

Также мне люди сказали, что якобы деньги за вывоз мусора раньше собирали с ЖЭКа, а сейчас это всё входит в ту сумму, которую я должна заплатить муниципалитету. Если это так, то действия ЖЭКа являются противозаконными? В этом случае, куда и кому я могу пожаловаться?

Помогите, пожалуйста. Нигде нет информации о тарифах которые я обязана платить, какие тарифы на вывоз мусора? Как исчисляется квартплата? Квартира у меня общая площадь 65 кв.м. жилая площадь 42 кв.м. прописан 1 человек. Исходя из этого, какой размер квартплаты я должна давать и кому? И почему я должна давать деньги на руки, а не через терминал, если это законно? Очень хочется знать свои права .

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

ЖЭКи действующим законодательством не предусмотрены и их юридический статус не ясен.

Управление многоквартирными домами осуществляется собранием собственников жилья в соответствующем доме, которое и определяет размер квартплаты и других сборов. Эксплуатация здания может осуществляться товариществом собственников жилья (должно быть создано жильцам и пройти государственную регистрацию), либо непосредственно собственниками жилья, либо управляющей организацией, с которой должен быть заключён соответствующий договор. К сожалению, случаи проведения собраний собственников жилья и создания товариществ носят единичный характер. Если же собственники не выбирают способ эксплуатации дома, то муниципалитет должен объявить открытый конкурс и по его итогам заключить договор с управляющей организацией. Сомневаюсь, что муниципалитеты делают это, так как договор с управляющей организацией должен быть в любом случае заключён собственниками жилья, а не муниципалитетом.

При этом любой собственник вправе в судебном порядке потребовать проведения открытого конкурса и выбора управляющей организации.

К сожалению, пассивность собственников жилья и приводит к тому, что ЖЭКи незаконно собирают какие-то сборы и т.д.

Сказанное не касается новостроек, так как в них эксплуатация домов осуществляется в основном управляющим организациями. При этом соответствующие договора в них тоже, как правило, отсутствуют и собрания собственников жилья не проводятся

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