Супружеская чета Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Москве

6 января 2018 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии 7 февраля 2018 года состоится выступление звезд мировой оперной сцены – народной артистки России Анны Нетребко и заслуженного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт филармонии.

Супружеская чета Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в сопровождении Национального филармонического оркестра России.

Анна Нетребко – драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло. В 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов создали семью.

(Автор: Джани Бабаева)

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