Чингиз Садыхов очень любил Азербайджан – внук музыканта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Чингиз Садыхов очень любил Азербайджан, и любовь к своей стране он проявлял тем, что пропагандировал азербайджанскую музыку в США. Об этом сказал сегодня внук Чингиза Садыхова - Рустам Садыхов на церемонии прощания с известным азербайджанским пианистом.

"С первого дня приезда в США он пропагандировал азербайджанскую культуру и музыкальное искусство. После переезда он часто приезжал в Азербайджан, но, к сожалению, в 2010 году он перенес операцию на сердце, после чего перелеты ему были противопоказаны. Его очень сильно мучило то, что он не может приехать на Родину, и он просил, когда его не станет, похоронить в Азербайджане. Мы очень благодарны правительству Азербайджана за то, что это стало возможным", - сказал Рустам Садыхов.

Внук музыканта подчеркнул, что Чингиз Садыхов был прекрасным человеком.

"Все знают, что Чингиз Садыхов – выдающейся пианист, но он был еще и прекрасным человеком. Дедушка меня многому научил. Он всегда будет в моей памяти и сердце", - отметил Рустам Садыхов.

Напомним, что церемония прощания с известным азербайджанским пианистом, народным артистом Чингизом Садыховым прошла сегодня в Баку в мечети Тезе пир.

Проводить в последний путь Чингиза Садыхова пришли видные общественные деятели, известные деятели культуры, искусства, науки, родные и близкие. Выдающийся музыкант похоронен во Второй Аллее почетного захоронения.

Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Первое музыкальное образование получил в средней специальной музыкальной школе имени Бюль-Бюля. Потом учился на фортепианном факультете Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Выдающийся музыкант являлся солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), аккомпанировал таким известным вокалистам, как Бюль-Бюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов, сестры Фидан и Хураман Гасымовы, и многим другим.

Чингиз Садыхов был директором 16-й музыкальной школы в Баку, художественным руководителем Творческого объединения "Азконцерт", профессором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, а также организатором и преподавателем Института искусства в Йемене.

В 1959 году Чингиз Садыхов был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджана", в 1987 году – почетного звания "Народный артист".

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 28 октября 2009 года за заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства Чингиз Садыхов был награжден орденом "Шохрат".

С 1994 года музыкант жил в городе Сан-Франциско, а в последнее время в городе Сан-Хосе (США), где скончался 30 декабря 2017 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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