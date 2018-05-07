Джавид Имамвердиев и Петр Давыдов: Весна, Любовь, Победа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку прошел вечер поэзии и авторской песни, посвященный Дню Победы -9 мая, организованный совместно с Русской общиной Азербайджана и Клубом авторской песни "Баку", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

С приветственными словами к собравшимся в зале соотечественникам обратились заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и заместитель председателя Русской общины Азербайджана Борис Воронин.

На вечере выступили президент Бакинского клуба авторской песни и фестиваля, исполнитель и режиссер Джавид Имамвердиев и известный российский поэт Петр Давыдов. Они читали стихи и исполняли песни собственного сочинения, посвященные Великой Отечественной войне, весне и любви.

На мероприятии было отмечено, что блистательный подвиг мужественных, стойких духом и непобедимых советских людей разных национальностей, наших славных и бесстрашных воинов - героев-освободителей - изменил ход истории человечества, положив конец фашизму и тем самым обеспечив миллионам людей на планете мир, свободу и процветание.

Огромный вклад в нашу общую Великую Победу внес и Азербайджан. При населении республики в 3,4 млн человек по состоянию на 1941 год, на фронт ушли около 700 тыс. человек, 300 тыс. воинов-азербайджанцев погибли на полях сражений. За воинскую доблесть и подвиги свыше 400 тыс. азербайджанцев награждены боевыми орденами и медалями, а 128 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза, причём Ази Асланов получил это звание дважды. На территории Азербайджана было создано 87 батальонов, 1123 отряда самообороны, были сформированы 5 национальных стрелковых дивизий, с боями прошедших от Кавказа до Прибалтики, Восточной Европы и Берлина. Мы по праву гордимся тем, что ранним утром 2 мая 1945 года бойцы Мамедов, Ахмедзаде, Бережной и Андреев под руководством лейтенанта Меджидова водрузили знамя победы над Бранденбургскими воротами. В годы войны Азербайджан был главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов: азербайджанские нефтяники производили до 80% топлива всего СССР. Бакинская нефть стала одним из ключевых факторов в победе над фашизмом. Великая Отечественная война вновь доказала героизм, мужество и самоотверженность азербайджанского народа.

(Автор: Вугар Иманов)

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