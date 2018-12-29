Народный артист Азербайджана Заур Рзаев встретит Новый год творческим юбилеем (ВИДЕО)

29 декабря 2018 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана и Дагестана Заур Рзаев отметит 50-летие творческой деятельности праздничным концертом во Дворце Гейдара Алиева 31 января в 19.00, сообщает Trend Life. Вечер, организованный Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, приурочен ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира и Новому году.

В концертной программе прозвучат новые и лучшие песни Заура Рзаева, композиции мугама и классического искусства, народные песни.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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