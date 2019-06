Азербайджанская поэтесса в США получила медаль Российского союза писателей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Член союза писателей Азербайджана, поэтесса Зейнаб Салимова получила медаль "Владимир Маяковский 125 лет", сообщает Trend Life. Награда учреждена в 2018 году, в год 125-летия Владимира Маяковского, в память о великом русском поэте. Медаль вручается президиумом Российского союза писателей избранным номинантам национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года", произведения которых были высоко оценены большим жюри.

Зейнаб Салимова - доктор философии по экономическим наукам, автор поэтических сборников “Все чувства выплеснуть позвольте...”, “Я хочу, чтобы длился день...”, романа “Гроздья граната” (The Garnet Bunches), сказки “Прямо в чудеса. В двух шагах от сказки” (Up to Miracles: A Stone’s Throw from a Fairy Tale). С 2015 года живет в Хьюстоне (США). The Garnet Bunches в 2018 году была удостоена премией “Professional Star” американской организации Pacific Book Review.

Своей радостью литератор поделилась на своей странице в Facebook:

"Год назад я подала заявку на участие в литературном конкурсе "Поэт года". Моя заявка была принята. Когда я получила альманах, где были напечатаны мои стихи, я очень обрадовалась. Видеть свои стихи в конкурсном альманахе "Поэт года" для оценки большим жюри было волнительно и очень трогательно.

Две мои книги роман и детская книга изданы в США на английском языке, обе книги получили высокие оценки и положительные рецензии. Одна из моих книг была удостоена звания "За отличные и высокие Заслуги" и звезды. Однако участие в литературном конкурсе "Поэт года" было каким-то особенным.

Многие говорили мне: "Зачем это тебе нужно?! Им нечего делать, отправлять тебе посылку в Америку! ", и т.д. Но я решила попробовать. Лучше сделать и потом сожалеть, чем вообще не сделать и сожалеть о том, что даже не попыталась сделать.

И вот в начале этого года мне пришло письмо в электронный кабинет. Эта новость меня приятно удивила. Постановлением Российского союза писателей избранные номинанты литературного конкурса «Поэт года» будут награждены медалью «Владимир Маяковский 125 лет». «Медаль имеет статус общественной награды, вручаемой за вклад в развитие русской культуры и литературы. Награда учреждена Российским союзом писателей в год 125-летия со дня рождения Владимира Маяковского в память о великом русском поэте». Моей радости не было предела! Я поделилась этой замечательной новостью со всеми друзьями. И мы с трепетом ждали этой награды все вместе.

За время ожидания медали я успела закончить учебу и получить диплом с отличием. Это мой четвёртый, теперь уже американский, диплом. И вот одним прекрасным Хьюстонским утром я открываю дверь своего дома и вижу на пороге лежит коробка оклеенная лейблами Российского союза писателей. Сердце переполнилось радостью и счастьем. Я бережно подняла коробку и занесла ее в дом. Вскрыла коробку и там лежала она, моя медаль. Носить ее надо на левой стороне груди, ближе к сердцу. Она такая красивая!

Я выражаю свою благодарность Российскому союзу писателей, а также большому жюри за высокою оценку моего творчества и награду! Спасибо! "

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.