Репортаж TRT AVAZ о деятельности Международного центра мугама в Азербайджане (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Турецкий телеканал TRT AVAZ подготовил репортаж, посвященный разносторонней деятельности Международного центра мугама в Азербайджане, сообщает Trend Life.

В материале рассказывается о важном значении искусства мугама для азербайджанского народа, и Баку называется городом искусств. В репортаже отмечается, что Центр ориентирован на сохранение и популяризацию культурно-духовного наследия азербайджанского народа. Подчеркивается, что по своей архитектуре Международный центр мугама является современным и уникальным сооружением, построенным на берегу Каспия. Директор Центра, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов в интервью телеканалу рассказал об истории создания и деятельности Международного центра мугама, отметив, что мугамное искусство составляет важную часть древней и богатой истории азербайджанского народа.

В результате целенаправленной деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой азербайджанское искусство мугама известно и любимо во всем мире. Включение азербайджанского мугама в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003 год) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008 год) является ярким показателем величия этой музыки.

Единственный в мире Международный центр мугама был создан в Баку по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и согласно распоряжению от 6 апреля 2005 года Президента Ильхама Алиева о его создании.

24 августа 2005 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и генерального директора ЮНЕСКО Коиширо Мацууры в Приморском национальном парке Баку был заложен фундамент Международного центра мугама.

27 декабря 2008 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялось официальное открытие Международного центра мугама.

Архитекторы - Вахид Гасымоглу Тансу и Ханиддин Уяк Этирне Ахмед. Центр расположился в трехэтажном здании общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров. Здание было построено с использованием современных технологий. По форме оно напоминает части тара - одного из азербайджанских музыкальных инструментов, которым аккомпанируют исполнителю мугама. Здесь проводится множество фестивалей и концертов, реализуются различные проекты.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)