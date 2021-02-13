В наш край идет весна... В Азербайджане объявлен конкурс

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане объявлено о проведении республиканского художественного конкурса "Yurdumuza bahar gəlir" ("В наш край идет весна"), сообщили Trend Life организаторы.

Конкурс организован в рамках Года Низами Гянджеви, он проводится с целью информирования подрастающего поколения о национальных традициях и обычаях, о празднике Новруз и т.д.

Организаторы проекта - Азербайджанская государственная картинная галерея и Центр искусств "Хатаи" при поддержке Исполнительной власти Хатаинского района, министерства культуры, министерства образования, Союза художников Азербайджана, Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

Конкурс проходит по трем возрастным категориям до 12 лет, 12-17 лет, 17 лет до 21 года. Регистрация на конкурс будет проходить до второго марта 2021 года. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Центра искусств "Хатаи".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)