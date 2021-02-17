София Гусейнова – короткая история любви с Меликом Дадашевым, воспитавшая двух народных артистов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Говорят, что любая женщина - всегда актриса! И если она плохая актриса, она проиграет. Это тот самый случай, когда нужно остаться верной самой себе, своей логике, природе, поведению... И предназначению! А есть и те, кто рожден стать актрисой. Видимо, для женщин эта профессия объединяет сразу две человеческие слабости: быть всегда в центре внимания и жить в многочисленных ролях чужой жизнью, примеряя ее на себя.

Народная артистка Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" София Гусейнова (девичья фамилия Исмайлова) - ее первым супругом был известный актер, народный артист Мелик Дадашев (1924-1996), является матерью двух народных артистов Рафаэля Дадашева (1946-2020) от первого и Ровшана Гусейнова (1954) от второго брака. Интересно – в одном предложении сразу четыре упоминания "народный артист", но в этом есть свой смысл… Сегодня Софии Гусейновой исполнилось бы 95 лет… Этой удивительной женщине посвящен очередной материал Trend Life.

София Гасан гызы Гусейнова родилась 17 февраля 1926 года в семье военного и актрисы. Ее мать, заслуженная актриса Хадиджа Газыева, была первой актрисой Нахчыванского государственного драматического театра, в состав которого София Гусейнова также вошла в 1944 году. За годы творческой деятельности она запомнилась яркими образами в спектаклях, поставленных по произведениям азербайджанских и мировых классиков. Среди них были такие спектакли, как "Вагиф", "Фархад и Ширин", "Айдын", "Комсомольская поэма", "Любовь и месть", "Аршин мал алан", "Мешади Ибад", "Хиджран", "Без вины виноватые", "Бесприданница", "Ханума", "Собака на сене", "Мать" и другие. Интересно, что свою первую роль сыграла всего в три года в спектакле Джафара Джаббарлы "Севиль", в котором играла ее мать Хадиджа Газыева, а София …сына главной героини Севиль по имени Гюндуз.

Несмотря на то, что София в 1944 году стала актрисой Нахчыванской драмы, для повышения опыта в 1945 году была направлена в Загатальский государственный драматический театр, где судьба свела ее с Меликом Дадашевым. В тот период для развития театрального искусства в регионах страны привлекали талантливую молодежь. Мелик Дадашев был направлен сюда из Баку. Они познакомились на репетиции спектакля "Вагиф" по одноименной пьесе Самеда Вургуна, в котором вместе играли. Это была любовь с первого взгляда, как яркая звезда, резко загоревшаяся на небосклоне и также погасшая. Софии было 19, а Мелику - 21 год. Они создали семью, и 4 февраля 1946 года у них родился сын Рафаэль Дадашев, который впоследствии стал всеми любимым актером, сыграв множество ролей в кино и театре. Неизвестно, что произошло между ними, но через год София вместе с сыном вернулась в Нахчыван, а Мелик – в Баку. Впоследствии Мелик Дадашев еще дважды создавал семью. София очень тяжело переносила развод и даже больше не хотела выходить на сцену, но благодаря поддержке матери и, видя свое спасение только в творчестве, решила вновь выступать. С 1950 года как солистка вошла в состав Нахчыванского государственного ансамбля песни и танца "Араз". Воспитывать одной сына, принимать участие в репетициях, выступать на сцене и гастролировать было очень сложно. Поэтому воспитанием Рафаэля больше занималась его бабушка Хадиджа Газыева (1909-1991). В ансамбле судьба свела Софию с администратором коллектива Магсудом Гусейновым. 6 февраля 1954 года у них родился сын Ровшан, который впоследствии, начиная с 14 лет, создал около 150 образов на сцене Нахчыванского театра, став народным артистом. С 1955 года вновь выступала как актриса на сцене театра. Но и во втором браке ей не повезло – через три года ее муж погиб в автокатастрофе. Судьбой ей было уготовано практически без мужа растить двух детей…

"Всю свою жизнь и любовь я посвятила сцене и детям. Конечно, каждая женщина хочет иметь семью, чтобы рядом был надежный спутник жизни, который всегда поможет и поддержит. Но мне судьбой было уготовано прожить именно такую жизнь. Я воспитала двух сыновей, которые стали народными артистами и любимы людьми. И главное, любовь зрителей навсегда будет жить в моем сердце…", - это были одними из последних слов Софии Гусейновой, которая скончалась в возрасте 89 лет, 30 июля 2015 года.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)