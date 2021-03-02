Мы готовим невероятное шоу - Самира Эфенди об участии в "Евровидении-2021"

БАКУ /Trend Life/ - На следующую неделю запланирована официальная презентация песни представительницы Азербайджана на международном конкурсе "Евровидение-2021" Самиры Эфенди (сценический псевдоним Efendi). Перед премьерой она поделилась на своей странице в Instagram публикацией о конкурсе, сообщает Trend Life.

"С волнением жду своего выступления на конкурсе "Евровидение-2021", потому что мы готовим невероятное шоу", - пишет Самира Эфенди.

Напомним, что ранее национальный вещатель конкурса песни "Евровидение" - Общественное телевидение Азербайджана (İTV) сообщил, что песня для "Евровидения-2021" выбиралась из 229 композиций отечественных и зарубежных авторов.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Самира Эфенди на конкурсе должна была выступать с песней Cleopatra. Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями.

Порядок выступлений в полуфиналах международного песенного конкурса "Евровидение-2021" останется прежним, каким и должен был быть на конкурсе в 2020 году. Так, представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", певица Самира Эфенди выступит во второй части первого полуфинала.

(Автор: Джани Бабаева)