Министр культуры встретился с известными азербайджанцами, проживающими в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов провел встречу с группой азербайджанских деятелей искусства, проживающих и работающих в Турции, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Встреча прошла в Центре культуры Тюркан Сайлан муниципалитета Малтепе в Стамбуле, в рамках официального визита Анара Керимова в Турцию.

На встрече присутствовали: народные артисты Азербайджана - дирижер, педагог Стамбульской консерватории Рамиз Меликасланов и исполнитель на балабане Алихан Самедов, заслуженные деятели искусств - художник, педагог Университета Едитепе Теймур Рзаев, актриса, режиссер Стамбульского городского муниципального театра Малахат Аббасова, художник Рафиг Азиз, заслуженный художник Яшар Зейналов и другие.

В мероприятии также приняли участие: посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим и генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева.

Анар Керимов, отметив тесные многосторонние связи между двумя странами, которые также охватывают и сферу культуры, подчеркнул большие возможности для дальнейшего развития данного сотрудничества.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о творческой и педагогической деятельности в Турции азербайджанских деятелей искусства, работе, направленной на пропаганду нашей культуры, а также о проектах, которые могут быть реализованы при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Министр ознакомился с мнениями и предложениями деятелей искусства, обсудил возникшие вопросы и пути их решения.

Отметим, что 3 марта в Центре культуры Тюркан Сайлан открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения народного художника Азербайджана Микаила Абдуллаева, а также состоялась премьера спектакля по пьесе Абдуррагим бека Ахвердиева "Kimdir müqəssir" ("Кто виноват?"), поставленного театром "Mask-Kara" к 150-летию со дня рождения драматурга.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)