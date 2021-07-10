В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО)

Культура 10 июля 2021 12:05 (UTC+04:00)
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Когда уходят молодые, пронзает душу пустота. Ты понимаешь, что отныне жизнь будет, но уже не та... Как жаль, когда уходят молодые. Когда сердца еще должны стучать. Когда глаза еще огнем сверкают... Но почему так хочется кричать?

В Центре искусств "Хатаи" состоялись открытие выставки Талеха Джаваншироглу под названием "Hardasan?" ("Где ты?") и презентация одноименной книги, посвященной памяти молодого художника, сообщает Trend Life. Его сердце неожиданно остановилось 19 июля прошлого года…

Талех Джаваншироглу родился 16 ноября 1988 года в Баку. Учился в гянджинской школе №1 и Турецком лицее в Гяндже. Выпускник факультета международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета и юридического факультета Университета Анкары. Проходил военную службу в Нахчыванской Автономной Республике. У него осталась четырехлетняя дочь Захра.

Первая выставка Талеха прошла, когда ему было 11 лет. Позже выставки были организованы в Грузии и Германии. Он также являлся председателем молодежного отделения общественного объединения Qafqaz – Media.

Его мать, председатель общественного объединения Qafqaz – Media, поэтесса и публицист Азада Аббасгызы в своей книге "Hardasan?" делится воспоминаниями о несбывшихся мечтах, которые тронут сердце каждого человека. Гости мероприятия сказали множество добрых слов в память о молодом художнике, пожелали его семья терпения. На вечере прозвучали стихи, были исполнены музыкальные композиции.

К сожалению, в последнее время из жизни уходят молодые. Почему так происходит? Очень грустная тема. Для нас это тайна. Иногда она приоткрывается в дальнейшем, а иногда - нет. Поначалу принять, вместить эту скорбь очень трудно, особенно для родителей. Многие не любят говорить о смерти. Но когда видишь, что происходит в окружающем мире, невольно задумываешься. Обо всем - о жизни, о своем месте в этой жизни. Каждому из нас отмерен свой срок на этой земле, но есть и те, кто в расцвете сил и желании творить неожиданно оставляют этот бренный мир.

Вот, что говорит книга Премудрости пророка Сулеймана о кончине молодого человека: "Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета; ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли…".

Всегда нужно помнить, что Всевышний не посылает никому скорби, которой человек не мог бы вынести. Ему ведомы судьбы мира, а не только одного человека. А нам известно только наше прошлое, немного настоящее, а будущее закрыто...

(Автор: Вугар Иманов)

В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка художника, сердце которого остановилось в 31 год (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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