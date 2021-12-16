Рагим Джафаров стал победителем российской литературной премии "Новые горизонты"

БАКУ /Trend Life/ - Российский писатель азербайджанского происхождения Рагим Джафаров стал лауреатом литературной премии "Новые горизонты", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Награды Рагим Джафаров был удостоен за роман "Сато". Роман "Сато" относится к жанру социально-психологической фантастики, возрастные ограничения 18+. Сюжет произведения: к психологу приводят ребенка, который считает себя пленным контр-адмиралом. Что это - диссоциативное расстройство личности, шизофрения или правда?

"Новые горизонты" - ежегодная российская литературная премия в области фантастики. Вручается за художественное произведение фантастического жанра, новаторское по тематике, образам и стилю. Цель премии - отметить тексты и поощрить авторов, расширяющих границы жанра. Премия была учреждена в 2013 году инициативной группой журналистов и литературных критиков.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)