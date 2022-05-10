В Киноцентре "Низами" начнется показ фильма Bir Dilek Tut

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" с 12 мая начнется показ фильма турецкого фильма "Bir Dilek Tut", сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра.

Фильм "Bir dilеk tut", представленный компанией AF Media – Азербайджан, снят известным турецким режиссером и сценаристом Мета Аккуш в жанре драма, семейный и фэнтези. Возрастной ценз фильма: 6+

Фильм повествует о мальчике по имени Каан, которого расстраивает решение семьи о переезде в другой город. Он не хочет расставаться с друзьями и любимой командой по гребле. Ему нужно придумать план, чтобы остановить переезд. Разрешение проблемы приходит ему благодаря книге "Bir Dilek Tut", подаренной тетей. Книга раскрывает перед ним секреты совсем другого мира, где есть доброта, чистота и благородство....

В главных ролях снялись Вильдан Атасевер, Алтан Еркекли, Ихсан Берк Айдын, Мехмет Туран Доган, Алмира Туана Албай, Юсиф Кемал Кылкыш, Мелиса Ченгиз и другие.

Более подробную информацию о фильме можете получить на официальных страницах Киноцентра "Низами" в Instagram и Facebook.