В Азербайджанском музее ковра показали "Говорящие памятники" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра прошла серия мероприятий, приуроченных к Международному дню музеев, сообщает Trend Life.

Директор музея, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова в своем выступлении отметила, что в нынешнем году Международный день музеев отмечается во всем мире под девизом "Сила музеев".

Она сообщила, что цикл мероприятий в Музее ковра открывает фотовыставка "Говорящие памятники", организованная в целях просвещения подрастающего поколения в вопросах защиты нашего национального культурного наследия, привлечения его внимания к охране музеев и исторических памятников.

"На выставке демонстрируются фотографии музеев и историко-культурных памятников, разрушенных во время оккупации Карабаха армянами. Студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, обучающиеся по специальности "Музейное дело, архивное дело и охрана памятников", расскажут о памятниках, изображенных на данных фотографиях", - отметила Меликова.

По ее словам, кроме того, в этот день заслуженная художница Азербайджана Елена Ахвердиева проведет мастер-класс по изготовлению текстильного витража, а заслуженный художник Азербайджана Тарьер Баширов - мастер-класс по плетению циновки-четена.

Отметим, что музей не забыл и о своих юных посетителях, для которых была организована интересная и занимательная квест-игра. Также состоялся показ кукольного спектакля "Ковер-самолет", поставленного детским отделом музея в рамках "Года города Шуша". Сказку "Ковер-самолет" и сценарий по ней, а также сами куклы-марионетки создали сотрудники музея и юные участники Детского объединения, действующего при музее.

На мероприятии выступили заведующая сектором министерства культуры Азербайджана Алтун Микаиллы, руководитель Бакинского центра искусств Yeni Gallery Рафаэль Гюльмамедов и другие, которые отметили, что деятельность музеев не ограничивается показом экспозиции, а также включает в себя научно-исследовательскую работу. И в этих направлениях Азербайджанский национальный музей ковра осуществляет активную деятельность.