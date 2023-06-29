Baku Piano Festival - история виолончели на языке танца (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Международного фестиваля фортепианной музыки - Baku Piano Festival на 22-м этаже Landmark был представлен оригинальный музыкальный спектакль "История виолончели", сообщает Trend Life.

Автор идеи - Наргиз Манафлы, музыкант, виолончелист, солистка Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Солисты - Наргиз Манафлы (виолончель) и Нигяр Асадуллаева (фортепиано). "Голос" виолончели и автор монолога виолончели - писатель, поэт и драматург Анара Ахундова.

В спектакле также приняли участие - артистка балета Лиана Азурова; Айдын Зейдуллаев (саксофон); струнно-духовой квартет в составе Назенин Керимовой (скрипка), Джамили Шафиевой (альт), Вагифа Гурбанова (виолончель), Ляман Джамаловой (флейта); рок-бэнд, в состав которого вошли Мехин Асадова (вокал), Рамиз Бабаев (гитара), Ариф Иманов (ударные); танцоры - Ленай Сеидализаде, Алексей Анпилов (Школа аргентинского танго Baku Tango Therapy) и танцевальная группа "Айсель" при школе искусств имени Вагифа Мустафазаде (художественный руководитель Айсель Алиева).

Спектакль рассказывает историю виолончели от 18-го века до наших дней. Благодаря талантливым артистам - музыкантам и танцорам, зрители смогли побывать на европейских балах и на балете, в кинотеатре и на рок-концерте. Спектакль смог продемонстрировать удивительные возможности виолончели, которая обычно ассоциируется только с классической музыкой. Цель проекта - рассказать о том, что классические инструменты могут быть представлены в самых разных "ролях" и на самых разных площадках и обогатить звучание любой композиции - будь то классическое произведение, поп-музыка или даже рок.

Baku Piano Festival - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это, прежде всего, роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.

Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, проходит с 15 по 29 июня. В фестивале принимают участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представляют концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствуют созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко, танго. Помимо этого, для публики организованы ряд интерактивных мастер-классов и Дни кино. Волшебную магию фестиваля и его гармоничную и незабываемую атмосферу импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

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