"Музыкальная крепость" – в Баку прошло мероприятие, посвященное юбилею Арифа Меликова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Фонде творчества Азербайджана прошло мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения выдающегося композитора, кавалера государственных орденов, лауреата Государственных премий Азербайджана, народного артиста СССР и Азербайджана Арифа Меликова (1933 - 2019), сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в рамках проекта NG Creators Club "Педагогическое наследие Горийской семинарии", выпускниками которой в свое время были Узеир Гаджибейли, Муслим Магомаев-старший.

В своих выступлениях заслуженный деятель искусств Азербайджана, заместитель председателя Фонда творчества Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Рафиг Кашанлы, заслуженный деятель искусств, профессор, доктор философии по искусствоведению, секретарь Союза композиторов Азербайджана Земфира Гафарова, автор книги "Ариф Меликов - история и современность", доктор философии по искусствоведению, заместитель директора по научно-методической работе Средней специальной музыкальной школы-студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) Айтен Ибрагимова, заслуженный артист, старший преподаватель БМА, представитель семьи композитора - Нигяр Меликова рассказали о значимости продолжения исследований важных этапов творческого наследия выдающегося композитора.

В заключении, участниками мероприятия был инициирован проект по оказанию содействия в изучении и распространении редких музыкальных композиций Арифа Меликова и других азербайджанских композиторов под названием "Музыкальная крепость". В преддверии проекта предполагается обобщить предложения, прозвучавшие на встрече, и передать их для дальнейшего рассмотрения на кафедру теории музыки БМА.

Также на вечере были прослушаны произведения Арифа Меликова, не очень известные широким массам, продемонстрирован мультипликационный фильм "Легенда о Девичьей Башне", созданный в 1978 году на музыку композитора.

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