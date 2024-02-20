8-летний вундеркинд Дильшад Фархадзаде стала обладателем Гран-при в Италии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Талантливая юная скрипачка, ученица третьего класса Музыкальной школы им. Бюльбюля Дильшад Фархадзаде стала обладательницей Гран-при международного конкурса Сoncorso Internazionale di Violino Massimo Marin 2024, который прошел в городе Пинероло (Италия), сообщает Trend Life.

От компетентного жюри, в которое вошли известные музыканты и эксперты, Дильшад получила максимальные 100 баллов. 8-летняя скрипачка приняла участие не только в конкурсной программе, но и в гала-вечере международного конкурса.

Преподаватель юного дарования Лала Гусейнова говорит, что читать ноты Дильшад научилась раньше, чем буквы, с 4-х лет. За прошедшее время она стала обладательницей Гран-при и лауреатом около тридцати национальных и международных конкурсов в Азербайджане, США, Франции, Венгрии, России, Украине, Австрии, Японии, Швеции и Словении, первый из которых завоевала аж в пять лет. Дильшад также выступала вместе с классическими оркестрами разных стран, представляя произведения мировых и азербайджанских классиков..

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