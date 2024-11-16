Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся вечер ашугской музыки, посвященный 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сообщает Trend Life.

В концертной программе выступил доцент Азербайджанской национальной Консерватории, доктор философии по искусствоведению Мубариз Алиев и его воспитанники. Были представлены такие любимые образцы ашугской музыки, как "Aşıqvari" видного композитора Сулеймана Алескерова, композиции "Hicran kərəmisi", "Koroğlu", "Badamı şikəstəsi", "Baş müxəmməs" и другие.

Мубариз Алиев рассказал гостям, что ашугское искусство, наряду с искусством мугама, является одной из двух важных основ азербайджанской музыкальной культуры, включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Было отмечено, что государство уделяет особое внимание и заботу ашугскому искусству, как и всем другим сферам культуры. Сегодня ашугское искусство должно быть открыто для новшеств и мы являемся свидетелями большого интереса молодежи к этой сфере. Эта музыка должна вобрать в себя традиции современной музыки, при этом сохраняя древние традиции и внедряя современные подходы в школе исполнительства. Это также позволит популяризировать нашу богатую ашугскую школу во всем мире.

Выступления музыкантов было встречено гостями с большим интересом.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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