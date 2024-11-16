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Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)

Культура Материалы 16 ноября 2024 23:12 (UTC +04:00)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся вечер ашугской музыки, посвященный 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сообщает Trend Life.

В концертной программе выступил доцент Азербайджанской национальной Консерватории, доктор философии по искусствоведению Мубариз Алиев и его воспитанники. Были представлены такие любимые образцы ашугской музыки, как "Aşıqvari" видного композитора Сулеймана Алескерова, композиции "Hicran kərəmisi", "Koroğlu", "Badamı şikəstəsi", "Baş müxəmməs" и другие.

Мубариз Алиев рассказал гостям, что ашугское искусство, наряду с искусством мугама, является одной из двух важных основ азербайджанской музыкальной культуры, включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Было отмечено, что государство уделяет особое внимание и заботу ашугскому искусству, как и всем другим сферам культуры. Сегодня ашугское искусство должно быть открыто для новшеств и мы являемся свидетелями большого интереса молодежи к этой сфере. Эта музыка должна вобрать в себя традиции современной музыки, при этом сохраняя древние традиции и внедряя современные подходы в школе исполнительства. Это также позволит популяризировать нашу богатую ашугскую школу во всем мире.

Выступления музыкантов было встречено гостями с большим интересом.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
Для гостей COP29 представлен вечер ашугской музыки (ФОТО)
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