БАКУ /Trend Life/ - Сотрудничество CINEMO и TikTok развивается, сообщил Trend Life учредитель и директор фестиваля, киноактер Руслан Сабирли.

"Наше сотрудничество с TikTok, начавшееся в прошлом году в рамках фестиваля, продолжает развиваться. В рамках первого фестиваля показ фильмов и церемония награждения победителей транслировались в прямом эфире на официальном аккаунте сообщества стримеров TikTok в Центральной Азии и на Кавказе. В этом годумы планируем это повторить, и помимо этого, мы добавили в рамках фестиваля новую номинацию CINEMO TikTok. Итак, на платформе TikTok, которая является официальным медиапартнером фестиваля, стартовал конкурс #Cinemo2024,. Победители получат ценный комплект оборудования для прямых трансляций", - сказал Руслан Сабирли.

Ознакомиться с условиями конкурса можно в мобильном приложении или по следующей ссылке: https://activity.tiktok.com/t/ZSjUUxb3C/

Международный фестиваль мобильных Фильмов CINEMO проводится SBRLY при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Агентства кино Азербайджана и ведущей платформы коротких видеороликов TikTok. Проходит под девизом "Fikir çəkmə, telefona çək!"

Церемония награждения победителей будет транслироваться в прямом эфире на официальном аккаунте сообщества стримеров TikTok в Центральной Азии и на Кавказе https://www.tiktok.com/@tiktoklive_eecca.

Жюри выберет победителей из числа представленных фильмов. Условия участия в фестивале, требования к фильмам, призовой фонд и т.д. Более подробную информацию можно найти на сайте фестиваля: www.cinemoff.com.

Все вопросы можно адресовать на электронную почту фестиваля и в аккаунты социальных сетей.

Электронная почта: [email protected]

Фейсбук: https://www.facebook.com/cinemoff

Инстаграм: https://www.instagram.com/cinemoff/

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