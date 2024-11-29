Открылась итоговая выставка "Магия рук", посвященная "Году солидарности во имя "зеленого" мира" в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие итоговой выставки творческого конкурса "Магия рук" (Əllərin sehri), посвященной "Году солидарности во имя "зеленого" мира" в Азербайджане, сообщает Trend Life.

На конкурс были представлены образцы скульптуры из различных материалов, созданные около 300 детьми и подростками из разных регионов нашей страны, а также взрослыми авторами. На выставке представлены около отобранных 160 работ 140 авторов. 20 лучших работ, выбранных на выставке, будут демонстрироваться в Центре искусств "Хатаи" в течение двух недель.

На открытии выступили заместитель директора Азербайджанской государственной картинной галереи Гюльшен Гадирли, заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, народный художник, скульптор Ханлар Ахмедов, художник по коврам Таир Меджид, директор Центре искусств "Хатаи" Захид Авазов.

Было отмечено, что проект направлен на творческое развитие подрастающего поколения. Участникам были вручены сертификаты.

Проект реализован при поддержке министерства культуры Азербайджана, министерства науки и образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Азербайджанской государственной академии художеств, Союза художников Азербайджана, Азербайджанской государственной картинной галереи, Хатаинской Детской художественной галереи и Центра искусств "Хатаи".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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