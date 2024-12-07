В Баку прошел вечер музыки, способной создать мистическую атмосферу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер органной музыки, сообщает Trend Life.

Органные концерты предоставляют уникальную возможность насладиться музыкой, которая имеет древние корни, обладает величием, оказывая особое воздействие на слушателей. Она может вызвать глубокие эмоции, создавая соответствующую медитативную атмосферу.

История органных инструментов насчитывает более двух тысяч лет. В средние века орган стал неотъемлемой частью христианской церковной музыки. Он использовался для сопровождения хоров и создания мистической атмосферы во время религиозной службы. Органные концерты представляют собой высшее музыкальное искусство.

На открытии выступила кандидат искусствоведения, доцент, член Союза композиторов Азербайджана и музыковед Гюллю Исмайлова.

В сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста Фахреддина Керимова выступила лауреат республиканских и международных конкурсов, выпускница Royal College of Music London и Норвежской музыкальной академии Нигяр Керимова.

В программе прозвучали - концерт для органа и оркестра Г. Шмидта, концерт для органа и оркестра С. Ибрагимовой, концерт для органа и оркестра Й. Лауквика.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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