В Баку представлены образцы рубашек-оберегов османских султанов - на них наносили аяты из Корана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие выставки "Рубашки-обереги султанов", организованной министерством культуры Азербайджана, Бакинским институтом Юнуса Эмре и Азербайджанским национальным музеем ковра, сообщает Trend Life.

Выступившие на открытии директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова, глава Бакинского института Юнуса Эмре Селчук Каракылыч и другие отметили значимость представленной выставки в изучении истории и традиций древнего наследия тюркского мира.

В экспозиции представлены реплики 23 рубашек-оберегов, выполненные на основе оригиналов, которые носили османские султаны. Созданные командой под руководством каллиграфа, доктора наук Мехмета Ванлыоглу и художника по свету Айше Ванлыоглу, эти работы отражают исторический колорит османского периода.

Османские султаны носили рубашки-обереги, предназначенные для защиты в бою, исцеления от недугов и обретения духовной силы. На них наносили аяты из Корана, стихи и молитвы каллиграфической вязью. Рубашки с посвященными Пророку Мухаммеду касыдами и священными текстами сохранились со времен Османской империи до наших дней. В настоящее время эти рубашки являются частью культурного наследия, важными архивными документами, а также это справочный источник представленной коллекции.

Выставка продлится до 20 декабря.

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