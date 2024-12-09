В Баку пройдут гала-вечер и церемония награждения Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO

БАКУ /Trend Life/ - 13 декабря состоится гала-вечер и церемония награждения Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO, сообщил Trend Life основатель и директор фестиваля, киноактер Руслан Сабирли.

"В Киноцентре "Низами" 11 декабря с 11:00 до 17:00 пройдет показ фильмов, а имена победителей будут объявлены 13 декабря в 19:00 на гала-вечере и церемонии награждения, которая пройдет с интересной программой с участием известных деятелей нашей страны", - отметил Руслан Сабирли .

В фестивале участвуют фильмы в международных и местных номинациях:

- Международный: лучший полнометражный фильм, лучший документальный фильм, лучшее социальное видео, лучшее музыкальное видео, CINEMO TikTok.

- Локальный (только для Азербайджана): лучший полнометражный фильм, лучший документальный фильм, лучшая социальная сеть.

II Международный фестиваль мобильных фильмов CINEMO проводится SBRLY при поддержке министерства культуры Азербайджана, Агентства кино Азербайджана и ведущей платформы коротких видеороликов TikTok. Проходит под девизом "Fikir çəkmə, telefona çək!".

Церемония награждения победителей будет транслироваться в прямом эфире в официальном аккаунте сообщества стримеров TikTok в Центральной Азии и на Кавказе https://www.tiktok.com/@tiktoklive_eecca.

Жюри выберет победителей из числа представленных фильмов. Более подробную информацию можно найти на сайте фестиваля: www.cinemoff.com

Все вопросы можно адресовать на электронную почту фестиваля и в аккаунты социальных сетей.

Электронная почта: [email protected]

Фейсбук: https://www.facebook.com/cinemoff

Инстаграм: https://www.instagram.com/cinemoff/

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