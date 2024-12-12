Азербайджано-российский фильм удостоен гран-при Буддийского международного кинофестиваля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Полнометражный азербайджано-российский фильм "Жаворонки в репейном поле" режиссера Ксении Лагутиной удостоен гран-при Буддийского международного кинофестиваля, прошедшего в столице Тывы – Кызыле, сообщает Trend Life.

Проект реализован киностудией "Нариманфильм". Съемки фильма проходили в Ульяновске.

Фильм повествует о жизни героев, судьбы которых переплетены самым тесным образом: Вероника должна подписать разрешение на усыновление своего младшего брата Тёмы, с которым они вместе живут в детском доме. Татьяна узнает, что после развода ее сын Юра будет жить с бывшем мужем. У нее есть лишь один день, чтобы что-то изменить. Люба хочет начать жизнь с чистого листа. Она весь день пытается встретиться с дочерью, но хочет ли дочь видеть ее?

Автор сценария и режиссер-постановщик - Ксения Лагутина, оператор – Дмитрий Наговский, звукорежиссер – Алина Ушакова, продюсер – Нариман Мамедов.

В фильме снимались Ольга Новицкая, Анна Дулебова, Юрий Шляпин, Вероника Алексеева, Егор Дорошенко.

Напомним, что предыдущая работа "Нариманфильм" с российским режиссером Ксенией Лагутиной - полнометражный художественный фильм "Фарида" был удостоен ряда наград международных кинофестивалей.

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