Состоялся вечер органной и мугамной музыки, посвященный 90-летию СК Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Вечер органной и мугамной музыки", посвященный 90-летию Союза композиторов Азербайджана, сообщает Trend Life.

На вечере солисты Кянан Гусейнов (тар), Реван Ахмедов (кларнет), Нихад Мехдизаде (балабан), Мухаммед Шарифзаде (гармонь), Эмиль Ахмедзаде (фортепиано), Нихад Мамедов (кяманча), Низами Мехдизаде (нагара) выступили в сопровождении инструментального ансамбля "Звезды Баку (художественный руководитель — Лала Гусейнова) при Бакинской хореографической академии.

В концертной программе также приняли участие Расима Бабаева (орган), Гюльнар Миргасым (орган), Кянан Гасымзаде (ханенде), Нигяр Мамедова (орган) и Джавад Мамедов (фортепиано, орган).

В программе прозвучали произведения азербайджанских композиторов и народная музыка.

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