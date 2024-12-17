В Азербайджанском культурном доме в Праге прошел вечер поэзии и музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном доме в Праге состоялась презентация сборника стихов и прозы семи авторов, живущих в Чехии.

Книга была издана на чешском языке и посвящена памяти безвременно ушедшего в иной мир замечательного человека и издателя Олега Крылова, сообщила Trend Life член Союза писателей Азербайджана, Британского поэтического общества, Европейского конгресса литераторов и Союза русскоязычных писателей Чехии, основательница общества "Натаван", поэтесса и драматург Лейла Бегим.

"Вечер был насыщен не только стихами и литературными текстами, но и отрывками из фильмов. Ко всему этому, безусловно, имели отношение авторы сборника, главным редактором которого выступила прекрасная поэтесса, филолог и актриса Наталья Волкова", - отметила Лейла Бегим.

Авторы сборника - известные в международной литературной среде поэты и драматурги Людмила Свирская, Георгий Герцовский, Ольга Белова-Далина, Наталья Волкова, Андрей Фозикош, Лорета Вашкова и Лейла Бегим.

Литературную программу вечера украсили музыкальные номера. Ламия Ахундова исполнила три фортепианные композиции азербайджанских композиторов Вагифа Мустафазаде и Aйтен Исмихановой. В прологе и эпилоге вечера прозвучало соло знаменитого скрипача-виртуоза Александра Шонерта.

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