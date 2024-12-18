Афиша Азербайджанской государственной академической филармонии на декабрь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 19 декабря в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева состоится Гала-концерт I Международного фестиваля-конкурса скрипачей имени Ковкаб Сафаралиевой. В концерте примут участие учащиеся средней специализированной музыкальной школы имени Бюльбюля. В программе прозвучат произведения азербайджанских и европейских композиторов, сообщает Trend Life.

20 декабря на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева пройдет музыкальный вечер, посвященный 90-летию заслуженного деятеля искусств, профессора, педагога и пианистки Эльмиры Сафаровой. Под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, Государственный симфонический оркестр имени У. Гаджибейли и солисты - народные артисты Фархад Бадалбейли (фортепиано), Мурад Адыгезалзаде (фортепиано), заслуженные артисты Гюльшен Эннагыева (фортепиано), Наргиз Алиярова (фортепиано) и Эльнара Кабирлинская (фортепиано) выступят перед слушателями.

В концертной программе прозвучат: Концерт №1 (I часть) для фортепиано с оркестром Ф. Шопена, Концерт №1 (I часть) для фортепиано с оркестром И. Брамса, Двойной концерт (I часть) для фортепиано с оркестром В.А. Моцарта, а также Сюита №2 для двух фортепиано С.В. Рахманинова.

23 декабря на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева состоится концерт, посвященный 105-летию народной артистки, хореографа Амины Дильбази. Почетный коллектив Государственного ансамбля песни и танца имени Ф. Амирова под художественным руководством и дирижированием народного артиста Агаверди Пашаева, а также заслуженные артисты, балетмейстер Джейхун Губадов и хормейстер Наала Барателия представят интересную программу для зрителей.

28 декабря на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева под руководством дирижера, народного артиста Ялчина Адигезалова выступят Государственный симфонический оркестр имени Ниязи, Симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета при участии концертмейстера Даниила Кириллова, а также солисты - Аваз Абдуллаев, Атеш Гараев, Махир Тагизаде, Алиахмед Ибрагимов и Игорь Ядров. Впервые на азербайджанской сцене в концертном исполнении будет представлена опера выдающегося русского композитора С.В. Рахманинова "Скупой рыцарь" (по одноименной маленькой трагедии А.С. Пушкина).

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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