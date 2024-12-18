"Малая морская улица #2" – современный Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 26 декабря в 19:00 пройдет концерт "Kiçik Dəniz Küçəsi #2", организованный Бакинским обществом современной музыки, сообщает Trend Life.

На вечере будут представлены произведения современных композиторов – "Адажио" (соло фортепиано) и "Эпизод" (гобой и ансамбль) из серии "Калейдоскоп" Саида Гани, "В антикварном магазине" (соло фортепиано) и трио "Сопротивление элементов" (скрипка, виолончель, фортепиано) из серии” "Акварель" Аяза Гамбарли, композиции Тюркара Гасымзаде на слова А.Мирсеида (сопрано, гитара) и произведение Таира Ибишова "Ноктюрн" (соло фортепиано), "Ur-fani" (струнный оркестр).

В концертной программе выступят - Фатима Насирли (скрипка), Асмер Керимли (виолончель), Георги Иманов (виолончель), Хумай Гасымзаде (фортепиано), Закир Асадов (фортепиано), Рена Фархадова (фортепиано), Фарида Мамедова (сопрано), Рауль Гусейнов (гитара), Эльшан Мамедов (гобой), Эльдар Исабабаев (контрабас), а также Cadenza Contemporary Orchestra под управлением Самира Асадова.

Вход свободный.

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